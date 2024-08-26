Помогла особая экспертиза: правоохранителям стала известна причина смерти пятилетнего Далера

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по факту гибели пятилетнего Далера в Екатеринбурге. Приемного ребенка нашли мертвым в гараже, где он пролежал семь месяцев. На скамье подсудимых приемная мама мальчика. К этому моменту удалось выяснить причину смерти несовершеннолетнего, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Это удалось сделать только благодаря особой экспертизе. Результаты исследования пока не представлены общественности, сперва их озвучат на судебном заседании.

По подозрению в убийстве мальчика задержана приемная мама. На допросе женщина не признала свою вину. Она настаивает на том, что сперва мальчик пропал, а уже потом умер. При этом правоохранители считают, что опекунша скрывала смерть несовершеннолетнего.

Ранее опекун Далера заявил, что заставлял мальчика приседать. При этом мужчина опроверг информацию, что делал это часами.