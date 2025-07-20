Связи с ученым нет со вчерашнего вечера: в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Карелина

Российский этнограф Святослав Карелин не может покинуть Афганистан. Все дело в том, что ученого задержали члены группировки Талибан* («Движение Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России).

Информация об этом оказалась в распоряжении Telegram-канала Осторожно, новости. По информации журналистов, накануне ученый написал в своем канале о случившемся, после чего перестал выходить на связь. Карелин должен был вернуться на родину сегодня, но информации об этом нет.

По предварительным данным, задержание этнографа связано с контрабандой украшений. Местные власти подозревают россиянина в совершении преступления. Соратники Святослава утверждают, что ни о какой контрабанде речь не идет: специалист на самом деле хотел привезти сувениры из восточной страны для себя, друзей и подписчиков.

Ранее в Афганистане талибы* сорвали свадьбу 45-летнего местного жителя. Мужчина собирался жениться на 6-летней девочке.

*«Движение Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России