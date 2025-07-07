Велели подождать, когда ей наступит 9: талибы* сорвали свадьбу 45-летнего мужчины и 6-летней девочки

В Афганистане талибы* («Движение Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России) сорвали свадьбу 45-летнего местного жителя. Мужчина хотел жениться на 6-летней девочке, передает DailyMail.

По информации британских журналистов, талибы* помешали проведению празднества из-за возрастного ценза. Они обязали жениха подождать еще три года, пока девочке не исполнится 9 лет.

Близкие ребенка, как пишет СМИ, не были против неравного брака. Отец несовершеннолетней буквально продал ее взрослому мужчине. Помимо новой избранницы, у афганца уже есть две жены.

Ранее сообщалось, что педофил в розыске пытался сыграть свадьбу с девятилетней украинкой. Мужчина снял для этой цели парк развлечений «Диснейленд». Однако сотрудники, заподозрив неладное, сорвали церемонию.

*«Движение Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России