Связанную с Моргенштерном* блогершу Ахметову лишили родительских прав после видео, на котором она душила дочь

Суд лишил родительских прав блогершу Анастасию Ахметову, которая избивала семимесячную дочь на видео и отправляла мужу, требуя деньги. Напомним, многие узнали о девушке после ролика с рэпером Моргенштерном* (признан иноагентом на территории РФ).

Районный суд отказался лишать Ахметову родительских прав. Прокуратура подала апелляцию – Волгоградский областной суд поддержал доводы ведомства, несмотря на просьбу Ахметовой дать ей шанс.

Прокурора настаивал, что факты жестокого обращения с несовершеннолетней были доказаны материалами дела. Кроме того, фактически ребенком занимались бабушка и прабабушка. Сторона защиты считала предыдущее решение суд обоснованным и требовала отказать в удовлетворении исковых требований.

Суд поддержал доводы прокуратуры. Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в кассации.

Известно, что с Ахметовой взыскали алименты – она будет отдавать на содержание дочери четверть доходов, пишет V1.ru.

Ранее «Мисс Россия» Наталья Оскар объявила о разводе. По ее словам, супруг угрожает отобрать ребенка.

*признан иноагентом на территории РФ