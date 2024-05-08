«Миссис Россия» объявила о разводе с мужем, угрожающим ей психушкой и лишением родительских прав

Обладательница титула «Миссис Россия» Наталья Оскар объявила о разводе с мужем, который хочет отобрать у нее дочь. Она опубликовала скриншоты переписки с супругом, в которых зафиксированы его сообщения с угрозами.

В личном блоге модель призналась, что больше не будет пытаться сохранить семью, поэтому приняла решение разойтись с 45-летним владельцем строительного бизнеса. Впрочем, расстаться друзьями у супругов не получилось. Сейчас Наталья получает от бывшего возлюбленного угрозы. Он пишет, что запрет жену в психушке и отберет у нее ребенка.

Мужчина также сообщил, что намерен судиться с Оскар. Он напомнил женщине, что все ее песни принадлежат ему.

«Мало того, что мы с ребенком уехали от его криков и он как террорист сидит в нашем доме, не давая возможности зайти, отбирая документы. Так ему мало и еще угрожает лишить меня родительских прав. И песни все его, оказывается. И пел, наверное, тоже он», - поделилась Наталья.

К слову, до развода модель о проблемах в браке не рассказывала. Она публиковала только счастливые фотографии, создавая иллюзию идеальной семьи. Однако на деле все оказалось совсем не так.

Ранее о разводе с мужем объявила певица Нюша. Подробности читайте на сайте «Страсти».