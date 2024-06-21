Бандиты ограбили дом призера чемпионатов мира по футболу

Грабители проникли в дом к бывшему футболисту сборной Италии Роберто Баджо. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером в провинции Виченца. Банда из пяти вооруженных преступников ворвалась в дом спортсмена, когда тот смотрел матч чемпионата Европы по футболу. Баджо попытался оказать сопротивление, но получил удар по голове рукояткой пистолета. Из-за удара у мужчины началось сильное кровотечение.

Затем злоумышленники связали и закрыли в одной из комнат футболиста и всю его семью. Хозяину жилья удалось выбраться лишь через 40 минут после ухода грабителей. Вскоре Баджо вызвал полицию, его самого доставили в больницу.

Напомним, Роберто Баджо в 1993 году был признан лучшим футболистом Европы и мира. В 2000-м по результатам опроса ФИФА он занял четвертое место в рейтинге лучших игроков XX века. В 2004 году спортсмена включили в список 100 лучших футболистов в истории. Баджо выступал на трех чемпионатах мира на позициях атакующего полузащитника.

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