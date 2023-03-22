Связали, избили и изрезали: сверстницы 5 часов издевались над девочкой-подростком на вечеринке

В Австралии, в местности Тевантин, 11 марта произошел страшный инцидент. В полицию обратилась мать 13-летней школьницы, которая стала жертвой подросткового насилия на фальшивой вечеринке. На протяжении пяти часов сверстницы издевались над ней и снимали это на камеру.

По словам пострадавшей, за две недели до нападения она подружилась с тремя ученицами школы 12, 13 и 14 лет. Они стали хорошо общаться и пригласили новую знакомую на вечеринку. Вот только на самом деле ничего веселого на ней не было. Как только подросток пришла в назначенное место, ее связали и стали истязать. Девочка рассказала матери, что об нее разбивали бутылки, кидали в нее ножи, оставляли на ее теле ожоги. При этом все происходящее записывалось на видео.

«Она получила удар ножом в колено, он задел сухожилие. У нее также перелом запястья», - рассказала мама пострадавшей.

Также нападавшие постоянно угрожали своей жертве. Они говорили, что убьют всю ее семью, включая трехлетнего брата, если она что-то кому-нибудь расскажет. Но скрывать девочка все равно ничего не стала от родителей, так как травмы оказались слишком очевидные. Около недели она провела в больнице, а ее мама в это время продвигала дело об избиении дочери в полиции. Женщина показала правоохранителям кадры с истязаниями, опубликованные в Сети, и передала слова подростка о том, что сверстницы заставляли даже убирать собственную кровь.

В итоге выяснилось, что три девочки-подростка были замечены еще и в других преступлениях. Им предъявили обвинения в нападении с причинением телесных повреждений, незаконном лишении свободы. Кроме того, 13 марта они проникли в чужой дом, совершили вооруженное ограбление, нанесли умышленный ущерб, а после занялись несанкционированной торговлей. На данный момент расследование все еще не окончено.

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