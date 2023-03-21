Известного российского футболиста и тренера зарубили топором в пьяной драке

В Чите зарубили топором спортсмена, ставшего легендой забайкальского футбола, тренера Виктора Егорова. По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний мужчина.

Трагедия произошла 20 марта во время совместного распития спиртного. «В ходе… возникшей ссоры подозреваемый нанес несколько ударов топором потерпевшему», - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю, не называя статус и должность убитого.

62-летний Егоров умер на месте. Его собутыльник задержан – он признался в совершении преступлении.

Источник агентства в полиции сообщил, что данные убитого совпадают с ФИО тренера. На странице футбольного клуба «Чита» появились соболезнования. Болельщики объявили сбор средств на похороны.

Егоров играл за читинский «Локомотив», был в составе «Связиста», «Луча», «Ангары». Его последний матч состоялся в 33 года. По завершении спортивной карьеры Егоров стал тренером.

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