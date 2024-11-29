«Связалась с одним дураком»: мать избитого отчимом мальчика в Кузбассе жаловалась на биологического отца сына

Мать, которая вместе с отчимом издевалась над 12-летним мальчиком в Кузбассе, жаловалась, что родила сына от «дурака» на Украине и сбежала. При этом знакомые женщины до сих пор не верят, что она могла такое сделать с собственным ребенком.

Подробности узнало ИА Регнум.

Издание связалось с близкой подругой женщины. Та вспомнила, как она описывала биологического отца сына: «Я там на Украине связалась с одним дураком, родила от него сына, но в конце концов сбежала от него».

Она переехала на Украину из Сургута в начале 2010-х. Там проживал отец – дочь помогала ухаживать за пожилой бабушкой. Вскоре родственница умерла, а затем не стало отца. Тогда россиянка повстречала мужчину и родила. Позже сбежала оттуда в Таганрог, поселилась у матери, но в 2017 году женщина умерла. Девушка с сыном уехала в Прокопьевск.

Знакомые и бывшие коллеги говорят о ней как доброжелательной и спокойной. Выяснилось, что женщина страдает эпилепсией и вынуждена принимать лекарства.

Напомним, ее сына нашли в магазине – мальчик два дня прятался в супермаркете после избиения отчимом. Оказалось, что тот заставлял есть стиральный порошок, а однажды зашивал ребенку губу наживую. В семье росли еще двое детей – от отчима. Однако этих детей мужчина не трогал.