Связь резко оборвалась: двое туристов пропали после восхождения на действующий вулкан

Пара бесследно исчезла после восхождения на действующий вулкан Барановского на Курильских островах. Туристы не согласовывали свой маршрут с МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

47-летний мужчина и 37-летняя женщина приехали из Уфы. Они попросили местного жителя отвезти их в район Белых скал на острове Итуруп. Так пара и добралась до вершины.

Через четыре дня женщина попыталась связаться с проводником. Однако она успела только представиться, так как связь резко оборвалась. Туристы не брали с собой ничего, кроме продуктов и фальшфейера. К поиску людей сразу подключили спасателей.

Пару уже нашли, они смогли самостоятельно выйти на связь. Как передает источник, с путешественниками ничего не случилось, помощь им не требуется.

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