«Мешает жить!»: пенсионерка отомстила соседу за испорченные клумбы поджогом

В Ростовской области пожилая женщина попыталась поджечь дом своего соседа из-за ненависти к его собаке. Об этом сообщает kp.ru.

Дома двоих пенсионеров находились по соседству, через забор. Долгие годы мужчина и женщина жили дружно, без каких-либо крупных ссор, однако потом их отношения стали портиться. Дело в том, что к дедушке приехал его внук со своей невестой.

Между девушкой и пожилой соседкой общение сразу не заладилось. Они часто ругались по пустякам, а потом, по словам пенсионерки, нашелся настоящий повод для серьезного конфликта.

В какой-то момент в заборе образовалась брешь, и во двор к женщине стала приходить соседская собака. Местная жительница попросила мужчину либо заделать дыру, либо посадить животное на цепь.

«Как вы не понимаете, она мне жить мешает!» – возмущалась пенсионерка.

В ответ на это сосед всегда только угрюмо вздыхал, а его невестка молчать не стала.

«Вам мешает собака, вы и чините доски», – ответила как-то она.

После этого ссоры между соседями только участились, а градус напряжения начал расти. В один день пожилая женщина снова увидела пса прямо на своей клумбе и придумала план мести.

Она взяла зажигалку и подпалила деревянную кухню соседа, а потом разбила стекло на окне и бросила в его дом пылающие тряпки и лист бумаги. В результате случившегося никто не пострадал, сгорела лишь летняя кухня.

Разгневанные соседи обратились к стражам правопорядка. Против женщины завели уголовное дело по статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Ее приговорили к году и двум месяцам лишения свободы условно.

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А теперь предлагаем выбрать соседа, с которым вы бы никогда не захотели оказаться на одной лестничной клетке.