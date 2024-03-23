Связь прервалась: мать передала дочке последние слова и пропала после теракта в «Крокусе»

Супружеская пара вместе с 12-летним сыном пропали без вести после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Родители успели позвонить дочери, после чего перестали выходить на связь. Об этом сообщает Kp.ru.

«Мама позвонила и сказала, что стреляют, что срочно нужно вызвать помощь», – рассказывает потерявшая родных девушка.

После того, как дочь передала информацию стражам правопорядка, с ней снова связались родные.

«Мама перезвонила и сказала, что они вышли из зала. После этого они все пропали из Сети. Больше я о них ничего не знаю», – добавила девушка.

44-летняя женщина приехала 22 марта на концерт вместе с 41-летним супругом и 12-летним сыном. Мальчик мечтал побывать на выступлении рок-группы, и родители очень хотели порадовать его. Дома, помимо взрослой дочери, осталась еще ее младшая сестра.

Девушка отмечает, что до сих пор нет никакой информации о местонахождении ее семьи. При этом она верит, что вскоре найдутся люди, которые видели ее родственников.

Ранее мы писали, что уезжавшие из концертного зала террористы намеренно сбили на автомобиле ребенка на глазах у его матери.