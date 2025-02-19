«Святая женщина»: раскрыты подробности убийства мужчины его женой после 40 лет брака

В Подмосковном Долгопрудном 66-летняя пенсионерка зарезала мужа, с которым прожила более 40 лет. Как оказалось, мужчина злоупотреблял алкоголем и постоянно занимал у соседей деньги на выпивку.

По данным mk.ru, в день трагедии соседи услышали крики из квартиры семейной пары. 67-летний мужчина напился и оскорблял жену. При этом местные жители отметили, что женщина никогда не жаловалась на мужа, всегда была приветлива и добра.

«Божий одуванчик», «святая женщина», – охарактеризовали подозреваемую соседи.

Источник издания выяснил, что у пожилой пары есть две взрослых дочери со своими семьями, но они редко навещали родителей в их трехкомнатной квартире.

В настоящее время подозреваемая в убийстве задержана. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в Орловской области. Мужчина и девушка, которые состояли в отношениях, забили друг друга молотком до смерти.