«Сволочи! Нелюди! Садисты!»: что творилось в семье избитого до полусмерти отчимом мальчика из Видного

Над 11-летним мальчиком, который едва не погиб от побоев отчима-инвалида в Видном, систематически издевалась мать. Ужасающие подробности из жизни семьи раскрыла уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

Омбудсмен побывала в больнице у 11-летнего ребенка и пообщалась с ним. Ксения вышла из себя, узнав о том, как к нему относились родители.

«Еду из больницы и кричу! Сволочи! Нелюди! Садисты!», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Мишоновой, мать и ее сожитель регулярно издевались над детьми, но мальчику доставалось больше всех. Его женщина била, чем придется, и даже поливала кипятком. Садистские «приказы» ей отдавал сожитель, и россиянка выполняла их, боясь, что иначе он ее бросит.

На его теле обнаружили синяки, гематомы, ожоги. Мальчик прихрамывает на одну ножку, уточнила Ксения. Ребенок не является инвалидом, как писали некоторые СМИ. Кроме того, омбудсмен выяснила, что он ходил в школу только два года. Поэтому в свои 11 лет ребенок плохо читает.

«Господи, в каком аду жили дети! Через что они прошли!», — сокрушается Мишонова.

Омбудсмен также недоумевает, почему соседи не слышали крики детей и не видели на них синяков.

Напомним, отчим, который является инвалидом-колясочником, регулярно избивал мальчика и снимал происходящее на видео. Таким образом он вымогал деньги у родственников ребенка.