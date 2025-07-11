Мальчик чудом выжил: инвалид-колясочник едва не забил до смерти битой 11-летнего сына своей сожительницы

В Подмосковье 11-летний мальчик едва не погиб от рук инвалида-колясочника. Мужчина, который состоит в отношениях с матерью несовершеннолетнего, регулярно избивал пасынка битой и снимал происходящее на камеру.

По информации Telegram-канала 112, инвалид таким образом вымогал деньги у родственников школьника. Последнее видео с издевательствами было адресовано бабушке мальчика.

Кадры оказались в Сети. Когда историей заинтересовались правоохранители, то инвалид попал в Следственный комитет, где дал показания по факту произошедшего. Пострадавшего школьника отправили в больницу. Во время осмотра врачи заявили, что юный пациент чудом выжил после такой экзекуции.

Мать несовершеннолетнего знала об ужасах, которые творятся в семье, однако в полицию не обращалась. Помимо мальчика, у ее есть две дочери.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летний мальчик боится выходить из дома. Школьник подвергся нападению агрессивного мужчины во дворе дома.