Сводил отдохнуть и получил срок: житель Башкирии случайно убил подругу в бане

В Стерлитамаке мужчина пригласил знакомую отдохнуть в баню и стал фигурантом уголовного дела. Женщина умерла, упав с его рук на кирпичный пол и ударившись головой. Об этом сообщает kp.ru.

По информации источника, жители Башкирии встретились на рынке, и в процессе общения россиянин позвал подругу попариться в бане. Она согласилась, только предупредила, что у нее болит нога.

Как настоящий джентльмен, мужчина решил предложить свою помощь и донести женщину до парилки на руках. Вот только уже у порога он не смог удержать ее и уронил. В результате серьезного падения пострадавшая получила травмы и потеряла сознание. Другу же удалось привести ее в чувство холодной водой.

После случившегося знакомые решили не обращаться за помощью медиков, и россиянка просто легла спать, при этом не прекращая жаловаться на головную боль. Через несколько часов она скончалась в постели. Уронившему же ее мужчине дали в суде 10 месяцев лишения свободы.

Ранее в Петербурге кальянщик перерезал горло своей бывшей девушке, так как не мог смириться с тем, что она начала встречаться с другим парнем.