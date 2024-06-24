«Свисты, бабахи, стрельба»: очевидцы рассказали, как проходил мятеж Пригожина год назад

Очевидцы мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедшего ровно год назад, раскрыли детали событий, которые разворачивались тогда в Ростове-на-Дону и Воронеже. Люди вспомнили, что это были «12 часов ада». Их комментарии приводит Lenta.Ru.

Утром 24 июня мятежники выдвинулись в сторону Москвы. Первый бой завязался под Воронежем. Местная жительница рассказала, что услышала звуки стрельбы, а затем взрыв произошел на крыше ее дома.

«Свисты, бабахи, стрельба... Потом взрыв у нас на крыше. Видимо, был прилет, и все кругом посекло осколками», - рассказала женщина.

Что касается Ростова-на-Дону, то там была напряженная обстановка. Очевидцы признались, что все было относительно нормально, пока кто-то не взорвал взрывпакет. После этого вагнеровцы стали вести себя агрессивнее и отгонять людей от штабов.

«Вагнер» задержал людей, которые с оружием приходили. Те называли себя ахматовцами, но я уверен, что они не ахматовцы, потому что вроде пьяные были», - заявил свидетель событий.

Колонна мятежников двигалась на Москву. Колонны «веером» рассыпались по трассам. Так они планировали добраться до столицы. Женщина-водитель, которая в тот день встретила вагнеровцов, рассказала, что на трассе был коллапс.

Также о встрече на дороге с военными сообщил другой очевидец. Он был очень напуган.

«Я думал, что сейчас меня пристрелят, а грузовик отожмут. Думал, оттуда у них и фуры гражданские — отобрали у дальнобойщиков по дороге. Потом, вроде, еду — не трогают», - рассказал водитель.

Напомним, что спустя два месяца после мятежа самолет, на борту которого был Пригожин, разбился. Его похоронили в Петербурге.

Ранее очевидица теракта в Махачкале рассказала о подвиге охранника церкви.