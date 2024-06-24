«Он стрелял до последнего»: очевидица теракта в Махачкале рассказала о подвиге охранника церкви

Накануне в Махачкале произошел теракт, жертвами которого стали сотрудники правоохранительных органов и гражданские. Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале Татьяна Терехова, на которую террористы совершили атаку, в беседе с ТАСС рассказала, как пряталась в церкви и как ей удалось спастись.

По словам очевидицы, она 3,5 часа пряталась в помещении храма, а затем ее вывели сотрудники Росгвардии.

«Очень было страшно, вы не представляете… Три с половиной часа я просидела под обстрелом. Меня потом Росгвардия вывела под щитами, а потом был штурм», — поделилась Татьяна Терехова.

Свечница церкви отметила, что охранник Михаил, погибший при нападении террористов, отстреливался от них до последнего патрона.

«Вы представляете, со зрением минус пять с чем-то он стрелял до последнего. Он стрелял, давая понять, что люди должны спрятаться. Наши успели со всего храма уйти в подсобное помещение, подняться на колокольню и закрыться там. Никто больше не пострадал», — рассказала свидетельница событий.

Как утверждает Татьяна Терехова, именно «благодаря смелости и самоотверженному поступку» Михаила все сотрудники храма и прихожане выжили в теракте.

Напомним, 23 июня была совершена террористическая атака на города Республики Дагестан. Вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По последним данным, жертвами теракта стали 20 человек, среди них — сотрудники правоохранительных органов и гражданские. Возбуждены уголовные дела о терактах. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Ранее мы писали о том, что устроившие теракт в Махачкале братья Омаровы могли быть завербованы в одной мечети.