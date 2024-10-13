Опубликовано 13 октября 2024, 18:071 мин.
Свидетелями чудовищной картины стали случайные прохожие: человек сгорел у станции метро в Петербурге
В Петербурге человек сгорел на глазах у прохожих возле станции метро .
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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели человека у станции метро «Старая деревня» в Санкт-Петербурге. Он умер от ожогов на глазах прохожих, передает Фонтанка.
По данным СМИ, люди стали свидетелями чудовищной картины: возле входа в метрополитен горел некий человек. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали ролик в Сети. На нем видно, как труп полыхает в костре.
Что предшествовало гибели человека, пока не известно. На место случившегося выехали экстренные службы. Обстоятельства и причины смерти выясняются. Также стражи порядка устанавливают личность погибшего.
Ранее сообщалось, что участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша заживо сгорел в своем ресторане. У него осталась шестимесячная дочь.