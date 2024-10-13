Свидетелями чудовищной картины стали случайные прохожие: человек сгорел у станции метро в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели человека у станции метро «Старая деревня» в Санкт-Петербурге. Он умер от ожогов на глазах прохожих, передает Фонтанка.

По данным СМИ, люди стали свидетелями чудовищной картины: возле входа в метрополитен горел некий человек. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали ролик в Сети. На нем видно, как труп полыхает в костре.

Что предшествовало гибели человека, пока не известно. На место случившегося выехали экстренные службы. Обстоятельства и причины смерти выясняются. Также стражи порядка устанавливают личность погибшего.

Ранее сообщалось, что участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша заживо сгорел в своем ресторане. У него осталась шестимесячная дочь.