Свидетели рассказали о гибели ребенка на выставке трофеев в Хабаровском крае: подробности

Появились подробности гибели четырехлетнего ребенка на выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре. Одна из свидетельниц случившегося рассказала, что экспонаты были в свободном доступе.

Женщина находилась с мужем на выставке, когда погиб ребенок. Она пояснила, что мальчик пришел туда с отцом и братом. При этом техника была в свободном доступе – родители сами ставили на нее детей и фотографировали.

«Вчера там были мои знакомые, и им разрешили залезть в машину с детками, подростки залазили на крышу», - пояснила она в разговоре с mk.ru.

Когда мальчик погиб, место происшествия обтянули лентами. Родителей и детей стали предупреждать, что залезать на нее нельзя. Также там находится охрана.

По словам посетителей выставки, мальчик мог бы выжить, если бы организаторы изначально огородили военную технику и запретили бы подходить к ней близко.

Напомним, мальчик подошел к бронетранспортеру М113, у которого открылась крышка люка. Ребенок получил серьезный удар по голове и скончался от полученных травм.