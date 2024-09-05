Свидетель аварии с МотоТаней рассказал о пропаже камер с места ее гибели

Свидетель аварии с байкершей МотоТаней рассказал, что камеру с 52-минутной записью с места ее смерти забрал турецкий мотоциклист Онур. Мужчина поделился информацией на условиях анонимности – он боится преследования в Турции.

Новые подробности стали известны в программе «МАЛАХОВ».

22 июля мужчина ехал в 250-300 метрах от МотоТани и видел аварию. Он рассказал, что мотоцикл Татьяны ударили сзади, транспортное средство отлетело.

Он подбежал к женщине, у той слабо прослеживался пульс. Мужчина не сразу понял, что та иностранка. Онур громко кричал, жаловался, что не чувствует руку, но он четко разговаривал со свидетелем.

На обочине очевидец нашел маленькие камеры – на одной из них в течение 52 минут шла запись.

«Я подошел к Онуру, спросил, его ли эта камера. Он сказал, что его, взял ее, удалил запись, а после положил в карман», - сообщил очевидец.

Только дома в вечерних новостях свидетель узнал, что камер не хватает и их никто не может найти. Он позвонил в 112, сообщил о камерах. На следующий день мужчину вызвали для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что прах МотоТани похоронили в маленькой красной урне в Таре.