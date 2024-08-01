«Самый бюджетный вариант»: прах МотоТани похоронили на Тарском кладбище в маленькой красной урне

В Таре похоронили МотоТаню (настоящее имя Татьяна Озолина – прим.), которая разбилась в Турции. Маленькую красную деревянную урну разместили между захоронениями бабушки и брата.

Подробности приводит сайт Ngs55.ru.

В начале люди подходили к столу с фотографией и деревянной урной, несли цветы. Многие не верят, что Татьяна больше нет.

На похороны приехали бывший муж МотоТани и ее родители, сына не взяли. Семья принесла на кладбище венки, на них были надписи «От друзей со скорбью», «С любовью от семьи».

Озолину в Таре знали немногие: на родине она окончила 9 классов и уехала в Омск. Одногруппница Татьяны рассказала изданию: «Родители хотели проводить Таню как положено, но самый бюджетный вариант был кремация».

На похороны пришли также одногруппники из школы искусств, где Татьяна 8 лет занималась танцами. На Тарском кладбище присутствовала учительница Татьяны – она предложила вспомнить, какой была погибшая, но в ответ были только всхлипы.

Когда урну погружали в яму, отец Татьяны Иван Иванович произнес: «Собирается все семейство».

Ранее сообщалось о том, что бывший муж повез прах в Омскую область.