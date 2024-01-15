Свидание в подвале: убийца москвички успел сбежать из России

Подозреваемый в убийстве москвички, которая познакомилась с ним через приложение для знакомств, предварительно скрылся в Узбекистане. Сотрудники правоохранительных органов подозревают 35-летнего мужчину по имени Шехназар в совершении преступления. Сразу после свидания он направился на родину через аэропорт Внуково. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как ранее сообщалось, 41-летняя женщина познакомилась с подозреваемым, представившимся Назаром, в приложении. Пара встретилась вечером 9 января в районе Восточного Измайлова. В ходе свидания они приобрели алкоголь и направились в подвал. С целью обеспечения безопасности женщина передала геолокацию своей дочери. Однако ночью связь с ней оборвалась. Через двое суток ее изуродованное тело было обнаружено в строительном мешке неподалеку от подвала.

На текущий момент следователям удалось выйти на след подозреваемого. Он, вероятно, выступал под вымышленным именем Назар и, после совершения убийства, оперативно покинул Россию, возвращаясь в Узбекистан. Дело находится под особым контролем московской прокуратуры.

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