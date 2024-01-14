Остался без тура и денег: девушка обманула пенсионера, который хотел отвезти ее на Мальдивы

73-летний мужчина из Московской области потерял 2,4 миллиона рублей, доверившись молодой знакомой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пенсионер познакомился с 38-летней девушкой. Она рассказала ему про своих друзей, которые могут организовать отличный отдых в любой точке мира. Мужчина захотел отправиться с новой знакомой на Мальдивы и передал ей 2,4 миллиона на поездку.

Однако после этого девушка начала утверждать, будто ее ограбили и забрали все деньги. В какой-то момент она перестала брать трубку и исчезла.

Пожилой мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию. Теперь стражи правопорядка заняты поисками пропавшей девушки.

Ранее мы писали, что в Казани двухлетняя девочка умерла во время игры в детском саду. Малышка неожиданно закрыла глаза и упала на пол. Воспитатели вызвали ей бригаду медиков, но врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.