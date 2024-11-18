Светлая и самоотверженная: что известно о погибшей под Курском главреде районной газеты

Накануне стало известно о гибели под Курском 34-летней Юлии Кузнецовой, главного редактора «Народного газеты». Автомобиль, в котором ехала женщина, атаковал украинский беспилотник. Коллеги и друзья журналистки поделились воспоминаниями о ней.

Коллега Юлии Анна Магомедова рассказала, что журналистка всю жизнь проработала в «Народной газете». Она прошла путь от простого корреспондента до главного редактора.

По словам Анны, главред газеты была очень активной, работа у нее стояла на первом месте. Помимо этого, Юлия умела ладить с людьми, умела практически с каждым найти общий язык.

«Шла к людям с улыбкой, с искренней заинтересованностью. Что иной раз вызывало ревность у ее мужа Юры», — цитирует коллегу погибшей журналистки mk.ru.

Как пояснил губернатор Курской области Алексей Смирнов, Юлия поехала в Большое Солдатское, чтобы вывезти архивы редакции и рассказать об обстановке в регионе. Ее многие отговаривали от поездки, но женщина не послушалась.

«Она была очень светлым, самоотверженным человеком. Творческой личностью, хорошей мамой и женой», — добавила Анна Магомедова.

Коллеги и друзья погибшей отмечают, что она была настоящей патриотом района, где жила, и своей страны.

У Юлии осталось двое детей.

Ранее сообщалось, что девочка пыталась оживить смертельно раненого мальчика при обстреле ВСУ Горловки. В него попал осколок кассетного снаряда.