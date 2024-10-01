СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 01 октября 2024, 09:43
1 мин.

Попал осколок кассетного снаряда: девочка пыталась оживить смертельно раненого подростка во время обстрела ВСУ

Девочка пыталась оживить смертельно раненого мальчика при обстреле ВСУ Горловки.
Попал осколок кассетного снаряда: девочка пыталась оживить смертельно раненого подростка во время обстрела ВСУ

© Freepik

Бойцы ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела мальчик и девочка получили ранения. При этом школьница, несмотря на состояние, пыталась помочь другому подростку, но у того оказались травмы, не совместимые с жизнью.

О случившемся РИА Новости рассказала мама несовершеннолетней. По ее словам, дочь и мальчик пострадали в результате удара ВСУ кассетными снарядами по Горловке — их задело осколками.

Ранение, полученное школьником, оказалось смертельным. Ему осколок попал в ребро. Девочка получила ранение в руку и пыталась оживить мальчика, но тот вскоре погиб.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ расстрелял родителей жительницы Донецкой Народной Республики. Женщина проживала отдельно от матери с отцом, и когда перестала получать от них весточки, забеспокоилась.

Источник фото:Freepik
Источник:РИА Новости
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
мальчик
девочка