Свертки были спрятаны в ошейнике: в Нижегородской области поймали кота-наркокурьера

В Нижегородской области поймали кота, в ошейнике у которого оказались запрещенные вещества*(Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Их поместили туда, чтобы передать осужденным. Подробности сообщает НТВ.

По информации источника, кота заметили в Варнавинском районе. На шее у животного был черный ошейник, к которому был примотан сверток. Как стало известно, кот должен был проникнуть на территорию колонии, где его бы встретили заключенные и забрали содержимое свертка.

Злоумышленников, придумавших план, задержали. Коту пробраться в колонию не удалось. На данный момент о судьбе животного нет информации. А вот его хозяев ждет возбуждение уголовного дела.

