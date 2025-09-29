Свекровь и невестка получили тяжелые травмы в результате ссоры на ножах

В Санкт-Петербурге конфликт между невесткой и свекрови закончился поножовщиной. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 28 сентября около восьми часов вечера в многоквартирном доме на улице Солдата Корзуна в Кировском районе города. В результате семейной потасовки 71-летняя женщина оказалась госпитализирована с ножевым ранением. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По подозрению в преступлении прибывшие на место правоохранители задержали 39-летнюю невестку потерпевшей. Она также получила ранение ножом в левое плечо. Девушка попала в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящий момент полиция Северной столицы устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

