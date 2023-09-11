Превратила в аквапарк: 11-летняя школьница устроила разгромную вечеринку в квартире отца

В Москве 11-летняя девочка устроила вечеринку, в ходе которой разгромила трехкомнатную квартиру отца. Все произошло, когда мужчина был на отдыхе. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, родители находятся на стадии развода, поэтому девочка жила с мамой. Отец уехал в отпуск и решил оставить пятикласснице ключи от квартиры на Лосевской улице в Ярославском районе. Пока его не было дома, она пригласила в «трешку» друзей и устроила шумную вечеринку.

«Пятиклассники крушили, ломали, пачкали... и даже затопили соседей. По словам отца девочки, его дочь устроила в квартире настоящий «аквапарк», – отмечается в сообщении.

Когда мужчина вернулся, то был в шоке. Квартира была разгромлена, а дочери не было. Он обратился к полицейским и думал, что его ограбили. Оказалось, что наследница просто решила пригласить «подружек». Она не объяснила, почему все вокруг в грязи, поломано, а паркет вздулся волдырями.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье школьница чуть не устроила пожар в классе из-за игры на телефоне. Устройство загорелось прямо в ее руках, когда она была увлечена стрелялкой. Девочка сидела на уроке, но слушать о том, что говорил учитель, не собиралась. Чтобы скоротать время, она достала смартфон и включила игру PUBG, в которой участники убивают друг друга из различного оружия, чтобы остаться в живых.