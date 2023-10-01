Поход в барбершоп обернулся для мальчика сексуальными домогательствами

В Санкт-Петербурге мужчина был задержан после того, как совершил сексуальные действия в отношении семилетнего ребенка в барбершопе.

Как сообщает РЕН ТВ, мать мальчика обратилась в полицию, чтобы сообщить о страшном инциденте в барбершопе на улице Федора Абрамова.

Правоохранительные органы оперативно совершили арест подозреваемого. Им был 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Отмечается, что составлен протокол об административном нарушении по статье о нарушении правил въезда в Россию или правил пребывания в стране. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Москве мужчина оформлял матери израильское гражданство и заплатил мошенникам 1,5 миллиона.