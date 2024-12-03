Петербурженка похитила ребенка и бросила его в подъезде

В Санкт-Петербурге девушка похитила пятимесячную девочку и бросила ее в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, утром 3 августа жительница Северной столицы украла из квартиры на Товарищеском проспекте пятимесячную девочку и вынесла ее к дому на улице Кржижановского. На видеозаписях видно, что девушка вошла с ребенком в лифт, затем поднялась наверх, где оставила несовершеннолетнюю на бетонном полу. Затем она покинула подъезд.

По данным «Фонтанки», в момент совершения преступления 19-летняя петербурженка находилась под действием наркотических препаратов. Примерно спустя час местный житель обнаружил малышку, которая лежала лицом вниз на лестничной площадке между пятым и шестым этажами, и вызвал скорую помощь.

Россиянку задержали и предъявили обвинения в похищении ребенка и оставлении его в опасности. Сейчас она находится в заключении и в ближайшее время предстанет перед судом.

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