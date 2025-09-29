«Это испытание»: Виктор и Иван Добронравовы объяснили, почему не женились на актрисах

Братья Добронравовы рассказали, почему не женились на актрисах. По мнению Виктора, это было бы испытанием для семьи – Иван с ним согласился.

Актеры дали интервью Светлане Бондарчук для шоу «Света вокруг света».

Как известно, Виктор Добронравов женат на фотографе. Супруги знакомы со школы. По признанию артиста, 99% их снимков выполнены супругой Александрой. Сейчас она сотрудничает со звездами. Жена Ивана – продюсер, она занимается проектами с участием мужа.

Бондарчук во время интервью обратила внимание, что обе женщины – не актрисы. Виктор Добронравов перекрестился и произнес: «Свят-свят!». Актер объяснил, почему женщина-актриса его бы не устроила.

«Когда муж и жена актеры — это сложно. Ты же должен отдавать все время, тебя все время нет. Это испытание для семейной пары, если оба востребованные актеры», - произнес Виктор.

Его поддержал брат Иван, он добавил, что если же один не востребован, то это еще хуже.

Известно, что мать Добронравовых тоже непубличный человек. Она работала воспитателем в саду.

Ранее Федор Добронравов делился, что отговаривал обоих сыновей становиться актерами.