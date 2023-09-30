Супруги получили приговор за изрезанную женщину

Суд в Иркутской области принял решение о приговоре семейной пары, которая в октябре 2022 года совершила жестокое убийство женщины.

Как пишет Telegram-канал регионального Следственного комитета России, 31-летний мужчина и его 24-летняя бывшая супруга в тот вечер употребляли алкоголь в зимнем жилище. Внезапно возник конфликт между супругами и 39-летней женщиной, в результате которого она была жестоко избита.

Потерпевшая получила от мужчины ножевое ранение в спину. Но преступники не остановились на этом: они отвели раненую женщину к реке и продолжили издевательства, нанося не менее 15 ножевых ударов. Тело было выброшено в воду.

После того, как сын женщины сообщил полиции о пропаже матери, начались поиски. Убийцы вскоре были арестованы. Суд дал мужчине 14 лет и 7 месяцев строгого режима в тюрьме, а женщине — 17 лет в колонии общего режима.

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