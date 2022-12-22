Не лицо и не фигура: на что смотрят российские мужчины при первой встрече

Российские мужчины для оценки женщины на первом свидании обращают внимание на одежду. Это самый важный критерий для оценки партнера.

На стиль в одежде обращают внимание 33% мужчин. На втором месте по значимости для них стоит фигура – внешние очертания оценивают 26%.

Еще 25% смотрят на черты лица, а 23% - на опрятность собеседницы.

Женщины, в свою очередь, уверены, что мужчины в первую очередь всматриваются в фигуру. Такого мнения придерживаются 41%.

Для девушек одежда оказалась лишь на четвертом месте.

Примечательно, что 46% дам предпочитают одеваться на свидание в комфортную и удобную одежду. При этом каждый пятый мужчина хотел бы видеть на спутнице платье, подчеркивающее фигуру.

Ранее певица Лолита высказалась на тему мужских измен. Она предложила не цепляться за таких людей и не пытаться удерживать.