Супруги из Тюмени выдумали трагическую историю, чтобы скорая помощь приехала быстрее

Житель Тюмени и его жена выдумали историю с потерей сознания мужчины из-за боли после удаления зуба. Это было необходимо им, чтобы скорая помощь приехала быстрее. Об этом сообщается на сайте Ura.ru со ссылкой на пресс-службу скорой.

«Болевой синдром после удаления зуба и головная боль — не угрожающий жизни вызов, куда диспетчер направит бригаду неотложной помощи из поликлиники. Но напуганная до жути криком и воем мужа женщина из не слишком серьезной истории создала экстренный повод», – отметили в пресс-службе.

Добавляется, что жене очень хотелось, чтобы помощь пришла мгновенно. Медики отметили, что у 26-летнего мужчины образовался флюс. Он обратился к врачу, который удалил ему зуб. Но после окончания действия анестезии, мужчина начал кричать, а жена – вызывать скорую помощь.

Подчеркивается, что врачам она сказала, что муж теряет сознание, но это было ложью.

«Зайдя в квартиру, медики увидели на полу возле дивана двух взрослых людей. Мужчина держался за голову и кричал, рядом с ним сидела женщина, которая его поглаживала и успокаивала», — вспоминают врачи.

Медики провели на вызове 27 минут, хотя могли бы потратить это время на пациентов, которые действительно нуждаются в экстренной помощи.

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