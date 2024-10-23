Супруга преподавала в школе, а он вышел на пенсию: в Баку убили актера Иосифа Ткача и его жену

В Баку обнаружили мертвыми 85-летнего бывшего актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его супругу. По подозрению в убийстве пожилой пары задержан мужчина, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Информация о нахождении двух бездыханных тел поступила в полицию накануне, 22 октября, вечером. Через некоторое время стражи порядка установили личность мужчины, который может быть причастен к гибели супругов. Им оказался 51-летний мужчина. Мотивы его действий пока не известны.

Супруга бывшего актера преподавала в одной из школ Баку. Она заслуженный учитель Азербайджана. Ткач вышел на пенсию и больше не занимался искусством.

Он стал известен благодаря ролям в кино и сериалах. Так, зрители его могли запомнить по роли в фильме «Граф Крестовский».

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