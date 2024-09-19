Писателя Захара Прилепина планировали убить в Москве выстрелом в голову: не получилось из-за охраны

Из материалов дела выяснилось, что писателя Захара Прилепина собирались убить в Москве выстрелом в голову. Обвиняемый не смог воплотить свой план, так как публицист передвигался с охраной.

Об этом сообщает aif.ru.

Информацию о планах по убийству Прилепина огласил адвокат в суде.

Обвиняемому дали указание приехать в Москву из Нижегородской области. В столице он искал адрес Прилепина. Билеты на поезд были куплены по украинскому паспорту. Приказ отдал сотрудник СБУ – он выступал куратором.

Он же информировал о датах презентаций книг Прилепина. Однако план злоумышленников сорвался – Прилепин передвигался с охраной.

Ранее сообщалось, что на месте покушения на писателя нашли пистолет с глушителем, а на руках обвиняемого были следы гексогена.