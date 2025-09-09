Супруга экс-премьера Непала погибла после нападения протестующих

В результате протестов в Непале погибла супруга экс-премьера Непала Джала Натха Кханала. Напавшие подожгли дом, в котором находилась женщина.

Протестующие напали на резиденцию бывшего премьера страны, 75-летнего Джала Натх Кханала и подожгли ее. Внутри находилась жена экс-политика. В результате она получила серьезные ожоги и скончалась в больнице, сообщает India Today.

5 сентября в Непале возникли протесты из-за запрета властей на использование соцсетей, мотивируя это нарушением со стороны платформ правил регистрации. 9 сентября они добились своего, и правительство не стало вводить запрет, но беспорядки не прекратились. В результате погибли свыше 20 человек, более 300 получили ранения.

Ранее мы писали, что несколько сотен россиян не могут покинуть страну из-за протестов. По словам россиян, повсюду вспыхивают пожары, протестующие требуют смены режима, поджигают дома местных чиновников.