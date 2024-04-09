Судмедэксперт: Салтанат Нукенова умерла бы от удушения и без травмы головы

Судмедэксперт дал показания в суде и заявил, что Салтанат Нукенова все равно умерла бы в результате удушения, даже если бы не получила черепно-мозговую травму. С его заключением можно было ознакомиться на трансляции Верховного суда Казахстана.

Напомним, что сейчас решается вопрос о виновности бизнесмена Куандыка Бишимбаева в смерти жены. По версии следствия, в ноябре 2023 года он до смерти избил ее. Однако сам он это отрицает, утверждая, что женщина ударилась без его вмешательства.

Известно, что у Салтанат была зафиксирована черепно-мозговая травма. Но, по словам судмедэксперта, она особой роли не играла. На заседании суда он отметил, что Нукенова все равно бы умерла, так как ее не только били, но и душили.

К слову, момент нападения бизнесмена на жену был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах было видно, как мужчина таскал Салтанат за волосы и наносил удары. По версии Бишимбаева, он таким образом пытался поднять лежащую супругу.

Ранее в суде представили расшифровку телефонного разговора подозреваемого в убийстве Салтанат с медиком. Предположительно, он пытался вызвать скорую помощь после совершенного преступления.