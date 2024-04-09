Появилась расшифровка звонка мужа Салтанат Нукеновой в скорую: что говорил бизнесмен медикам

На заседании суда по делу смерти Салтанат Нукеновой была представлена расшифровка звонка ее мужа в скорую помощь. Предварительно, мужчина связывался с медиками после того, как лично хладнокровно убил супругу. Запись можно было прослушать на трансляции Верховного суда Казахстана.

По версии следствия, бизнесмен Куандык Бишимбаев в ноябре 2023 года избил жену и оставил ее умирать. При этом сам он вину отрицает. Он подчеркивает, что не бил женщину по жизненно-важным органам, а умерла она от того, что сама сильно ударилась.

После случившегося, когда Салтанат была уже без сознания, ее супруг решил вызвать скорую. Запись представили на заседании суда. В ней слышно, как мужчина просит прислать врачей по адресу и при этом уточняет – он не знает, что именно произошло.

«Упала, ударилась?» - пытался понять медик. Но в ответ было неизменное: «Не знаю, что случилось».

На тот момент у женщины уже не было пульса, поэтому Куандык стал по рекомендации врача реанимировать ее. Во время этого он кричал имя жены.

Ранее стало известно, что убитой жене бывшего министра Казахстана посвятили показ в Париже.