Судимый внук напал на свою бабушку за отказ дать ему миллион рублей

На Сахалине внук избил бабушку после ее отказала дать ему миллион рублей. Выяснилось, что ранее мужчина был судим. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

По данным источника, все произошло вечером 27 ноября. Внук, которому 29 лет, пришел к пенсионерке и стал вымогать у нее деньги. 73-летняя женщина дала ему 500 рублей, но такая сумма жителя Корсакова не устроила. Он продолжил требовать у нее деньги и назвал сумму – миллион рублей. Но бабушка сказала внуку, что у нее нет такой суммы.

Тогда родственник разозлился и набросился на пожилую женщину с кулаками. Он избил ее, бабушке удалось высвободиться, а мужчина ушел из дома. Пострадавшая обратилась к правоохранителям, которые нашли жителя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК РФ – вымогательство, совершенное с применением насилия. Ведется следствие.

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