На модель Елизавету Перепелицу и ее друга напали в «Доме кино»

На модель Елизавету Перепелицу напали в «Доме кино» на Васильевской улице. Однако больше пострадал ее товарищ, который решил за нее заступиться. Подробности узнало издание mk.ru.

По данным источника, 26-летняя участница шоу «Миллионер на выданье — 2» 4 декабря отправилась вместе с друзьями на просмотр фильма «Гнев материнский». Рядом с компанией в зале сел мужчина на вид лет 55-ти, которому изначально не понравилась молодежь. Сначала его раздражали перешептывания, а затем он вышел из себя из-за смеха молодых людей.

Свой гнев россиянин решил выплеснуть именно на Елизавету. Он стал оскорблять ее и выкрикивать уничижительные выражения. А после он встал с места и вылил сок на голову модели.

Заступиться за Елизавету решил ее приятель, что еще больше разозлило и без того раздраженного мужчину. Началась драка, в ходе которой молодой человек получил травму волосистой части головы. С киносеанса он ушел к медикам, а нападавший скрылся.

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