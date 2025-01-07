«Храните деньги в сберегательной кассе»: Юлия Паршута вышла на связь после ограбления

Певица Юлия Паршута вышла на связь с поклонниками и подтвердила, что ее ограбили. Она призналась, что на данный момент находится в безопасности.

В Рождество появились новости, что из дома вокалистки в Москве вынесли ценные вещи. Спустя несколько часов после того, как СМИ распространили информацию, Юлия решила дать комментарий. По ее словам, воры действительно проникли в ее недвижимость, но сама она не пострадала.

«Знаю, что прессе уже известны не самые приятные новости из моей жизни, которые я могу подтвердить: в мое отсутствие в мой дом проникли и вынесли деньги и ценные вещи. Я жива, здорова и нахожусь в безопасности — это хорошая новость. Полиция уже ищет преступников. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» - написала Паршута в Сети.

Также певица обратилась к поклонникам и поздравила их с Рождеством.

Ранее Настя Ивлеева рассказала, что злоумышленник проник в ее загородный дом.