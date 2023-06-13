«Судьба трагична»: отец погибшего от нападения акулы россиянина встретился с властями Египта

Уже несколько дней в России обсуждают трагедию, произошедшую с соотечественником на отдыхе в Египте. Недавно 23-летнего туриста насмерть загрызла акула. На кадрах, распространившихся в Сети, заметно, что молодой человек пытался отбиться от хищницы, однако она за считанные секунды утащила парня под воду. После ЧП отец погибшего россиянина встретился с властями Египта. Об этом сообщает «The Voice» со ссылкой на зарубежное издание «Al Bawabh News».

По словам мужчины, он до сих пор не может получить тело наследника из-за того, что расследование трагедии еще не завершилось. Чиновники из Хургады заявили о готовности оказать родным погибшего любую помощь и выразили надежду на то, что несчастье не повлияет на отношения между странами. Также высокопоставленные лица рассказали о проверке пляжей. Выяснилось, что после нападения акулы было обследовано побережье Красного моря на наличие хищников.

Узнав об этом, родитель погибшего россиянина поблагодарил чиновников за внимание и заботу. При этом мужчина отметил, что такая трагедия могла произойти не только в Египте, но и на другом курорте.

«Судьба моего сына трагична. Ему это было предначертано», — высказался отец 23-летнего парня.

Ранее мы писали о том, что мать погибшего от нападения акулы россиянина госпитализировали в Подмосковье. Подробности смотрите здесь.