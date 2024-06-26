Суд заочно арестовал бывшую ведущую программы «Вести» на «России 1» Фариду Курбангалееву*

Экс-ведущую канала «Россия 1» Фариду Курбангалееву* (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск. Суд принял решение о ее заочном аресте.

Об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, что в отношении экс-ведущей возбуждено уголовное дело. Оно связано с публичным оправданием терроризма.

Курбангалеева* ушла с телеканала в 2014 году. Она проживет за границей.

Экс-ведущая родилась в Казани, работала на ГТРК «Татарстан», позже вела программу «Вести» на «России 1».

Ранее ведущую Татьяну Лазареву** (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отреагировала на объявление ее в розыск в России. Артистка назвала себя «уголовником».

*внесена в список террористов и экстремистов

** признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга