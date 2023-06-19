Достал бумажку, получил штраф: школьника наказали рублем на ЕГЭ в Петербурге

Школьник из Санкт-Петербурга получил штраф три тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ. Об этом сообщается на сайте 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Дело в том, что пятого июня, в день сдачи экзамена по истории, школьник достал чистый кусочек бумаги прямо в аудитории, чтобы переписать туда некоторые задания КИМ.

«Хотел ли он подсмотреть ответ, выйдя в туалет, или пытался забрать свои решения домой, чтобы сверить их правильность — неизвестно», – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что попытка не осталась незамеченной.

Мальчик утверждает, что всегда носит с собой такие листочки. Он их использует для записывания английских слов.

В результате за совершение правонарушения ему придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве 11-летнему школьнику выстрелили в левый глаз из пистолета. Все произошло 8 июня. Мальчик гулял во дворе в компании старших товарищей. У 18-летнего парня в руках был игрушечный пистолет, стреляющий пластиковыми шариками. Школьник решил посмотреть его и ради интереса приложился глазом к оружию.