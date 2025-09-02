Суд вынес приговор устроившему стрельбу на станции метро мужчине

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, который стрелял по вагонам метро. Об этом сообщает Kp.ru.

Инцидент произошел 22 марта на станции метро «Василеостровская». Обвиняемый, как минимум, два раза выстрелил из сигнального пускового устройства ПУ-3 в сторону дверей вагона поезда.

19-летнего подсудимого признали виновным по статье хулиганство с использованием предмета, имитирующего оружие. Василеостровский районный суд учел явку с повинной, чистосердечное раскаяние и положительную характеристику обвиняемого. Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком.

«Экспертиза подтвердила, что устройство не является огнестрельным оружием и не предназначено для причинения вреда здоровью, однако его внешний вид вызывал реальные опасения у пассажиров метро», — цитирует издание сообщение Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Суд также постановил уничтожить изъятые гильзы и пусковое устройство.

