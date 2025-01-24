Родители создали петицию, чтобы защитить преподавателя: физрука обвинили в растлении 10-летней ученицы

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства совершения преступления в отношении 10-летней девочки из подмосковного Дмитрова. Школьника обвинила своего преподавателя по физической культуре в совращении, передает Telegram-канал Mash.

О случившемся несовершеннолетняя ученица средней школы рассказала матери. По словам женщины, тренер по волейболу запер ее дочь в спортивном зале, после чего надругался над ней. Это произошло в ночь с 15 на 16 января. Другие подробности инцидента не приводятся.

Узнав о действиях педагога, жительница Подмосковья обратилась в полицию. Мужчину задержали по подозрению в совращении малолетней. Некоторые из родителей, чьих детей обучал физрук, отказались верить в случившееся. Они подписывают петицию в пользу того, что обвинения в отношении работника школы выдуманы.

Ранее в Нижегородской области 35-летнего мужчину обвинили в развращении шести подростков. Он знакомился с несовершеннолетними и приглашал их к себе в гости.