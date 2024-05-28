Отчим и мать, убившие и закопавшие пятилетнего сына в Краснодаре, собираются развестись

Отчим и мать, осужденные за убийство пятилетнего мальчика в Краснодаре, собираются развестись. Напомним, они до смерти забили ребенка, закопали, а затем объявили в розыск, зная, что малолетний мертв.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Мать отчима мальчика заявила, что сын редко звонит из колонии. Она заявила, что мужчина виноват только в том, что закопал тело.

«Но в последний раз рассказал о своем намерении развестись с этой дамой», - сообщила женщина.

Преступление было совершено в июне 2022 года. Полиция быстро рассекретила родителей благодаря камерам. Отчим был сразу задержан, а мать несколько месяцев оставалась на свободе. Перед арестом она родила четвертого ребенка – общую дочь. Однако женщину лишили родительских прав на всех детей. Ее приговорили к 18 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве мать убила 4-летнего ребенка.