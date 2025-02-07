Суд в Приморье вынес приговор мошеннику, обналичившему миллионы маткапитала

В Приморье суд вынес приговор 31-летнего члена преступного формирования, которая зарабатывала на обналичивании материнского капитала. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на прокуратуру.

По данным следствия, в период 2019—2022 гг. мужчина находил в регионе обладательниц сертификатов на маткапитала и убеждал их, что часть средств они могут получить наличными. Для того чтобы создать возможности вложения капитала, мужчина и его сообщники заключали с жертвами фиктивные договоры найма на строительство домов.

Полученные от государства на возведение жилья деньги попадали в руки мошенников. Им в общей сложности удалось похитить 9,5 млн рублей.

В результате рассмотрения дела обвиняемый мужчина был признан виновным и получил пять лет условно с испытательным сроком пять лет. Также он будет обязан заплатить 600 тыс. рублей штрафа. Расследование в отношении его сообщников продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Самарской области пенсионерка передала мошенникам полмиллиарда рублей.